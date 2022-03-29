В стране и мире ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара «Продимекс» Алексей Курильченко В ходе проверок ведомство установило, что компания координировала деятельность торговых сетей для повышения цен на сахар. © Фото: freepik.com Читайте нас на: Федеральная антимонопольная службы России (ФАС) возбудила дело против крупнейшей компании по производству сахара «Продимекс». В ходе внеплановых антикартельных проверок в компании были выявлены нарушения антимонопольного законодательства. «Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией "Продимекс" деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», - говорится в сообщении на сайте ФАС. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия производит достаточное количество сахара для того, чтобы обеспечить внутренний спрос. Глава ведомства отметил, что для стабилизации обстановки на рынке предприняты исчерпывающие меры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика