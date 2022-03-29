В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

Марина Крижановская
11:22 29.03.2022
По состоянию на 10.48 по московскому времени пара доллар/рубль достигла уровня 88,1 рубля.
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
© Фото: freepik.com
Читайте нас на:

Российская валюта продолжает укрепляться. Так, в ходе открытия торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 28 февраля.

По состоянию на 10.48 по московскому времени пара доллар/рубль достигла уровня 88,1 рубля. Также торги пары евро/рубль на 11.10 закрылись показателем в 96,8 рубля.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», к окончанию торгов на Московской бирже 28 марта рубль укрепился и к доллару, и к евро. Приводится информация, что к 19.00 доллар торговался по 89,75 рубля, таким образом опустившись на 6,25 рубля. Курс евро тогда опустился до 96,6 рубля.

Немногим ранее президент США Джо Байден заявил, что за один доллар в России дают 200 рублей. В то время как курс американского доллара к концу предыдущей рабочей недели опустился на Московской бирже до 96 рублей. Очередную оговорку глава Белого дома допустил во время выступления в Варшаве по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:15 Армия
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
10:42 В стране и мире
Видео
В Стамбуле начались переговоры глав делегаций РФ и Украины в формате тет-а-тет
08:52 Армия
Видео
С 5000 метров: ударные Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами
09:46 Армия
Видео
«Противник минирует все»: МО РФ показало кадры работы российских саперов в Черниговской области
05:05 Армия
Видео
Определить диверсанта: как работает блокпост ВС РФ в Черниговской области
Популярное
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.