Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

По состоянию на 10.48 по московскому времени пара доллар/рубль достигла уровня 88,1 рубля.

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Российская валюта продолжает укрепляться. Так, в ходе открытия торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 28 февраля.

По состоянию на 10.48 по московскому времени пара доллар/рубль достигла уровня 88,1 рубля. Также торги пары евро/рубль на 11.10 закрылись показателем в 96,8 рубля.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», к окончанию торгов на Московской бирже 28 марта рубль укрепился и к доллару, и к евро. Приводится информация, что к 19.00 доллар торговался по 89,75 рубля, таким образом опустившись на 6,25 рубля. Курс евро тогда опустился до 96,6 рубля.

Немногим ранее президент США Джо Байден заявил, что за один доллар в России дают 200 рублей. В то время как курс американского доллара к концу предыдущей рабочей недели опустился на Московской бирже до 96 рублей. Очередную оговорку глава Белого дома допустил во время выступления в Варшаве по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой.