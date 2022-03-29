Кессон крыла МС-21 из отечественных композитов прошел этап испытаний на прочность

Сообщается, что материалы для силовых композитных конструкций крыла авиалайнера разработаны с участием ученых Росатома и МГУ, а также специалистов авиапрома.

© Фото: пресс-служба ЦАГИ

Кессон крыла российского авиалайнера МС-21 из отечественных композитов успешно прошел этап испытаний на прочность. Об этом сообщает пресс-служба ЦАГИ.

Испытания проводили ОАК (входит в Ростех) и Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского. Изделие подвергли разрушающим нагрузкам - они значительно превышали по силе те, что возможны в реальном полете.

«Успешное проведение испытаний подтвердило правильность методик расчета прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла - кессон - обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов», - заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Сообщается, что материалы для силовых композитных конструкций крыла авиалайнера разработаны с участием ученых Росатома, МГУ и специалистов авиапрома.

Ранее было заявлено, что проекты самолетов МС-21 и SSJ-100 будут форсированы на фоне западных санкций.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров