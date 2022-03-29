Уничтожить украинские танки: кадры применения высокоточного оружия РФ по технике ВСУ
Минобороны России сообщает, что украинская самоходная артиллерия, танки и автомобили ВСУ были уничтожены точным попаданием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых видно уничтожение украинской бронетехники.
Стоянку танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ заметили расчеты беспилотников. По украинской бронетехнике нанесли удар высокоточными боеприпасами.
Минобороны сообщает, что украинская самоходная артиллерия, танки и автомобили ВСУ были уничтожены точным попаданием.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении высокоточными крылатыми ракетами крупной украинской базы горючего в Ровненской области - именно с нее поставлялось топливо для украинской военной техники в пригородах Киева.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов