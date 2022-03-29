Армия Уничтожить украинские танки: кадры применения высокоточного оружия РФ по технике ВСУ Минобороны России сообщает, что украинская самоходная артиллерия, танки и автомобили ВСУ были уничтожены точным попаданием. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых видно уничтожение украинской бронетехники. Стоянку танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ заметили расчеты беспилотников. По украинской бронетехнике нанесли удар высокоточными боеприпасами. Минобороны сообщает, что украинская самоходная артиллерия, танки и автомобили ВСУ были уничтожены точным попаданием. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении высокоточными крылатыми ракетами крупной украинской базы горючего в Ровненской области - именно с нее поставлялось топливо для украинской военной техники в пригородах Киева. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика