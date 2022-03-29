В Минобороны России сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников силами ПВО ВКС
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Как сообщает Министерство обороны России, средствами противовоздушной обороны ВКС РФ за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка.
Также, по данным оборонного ведомства, вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань в Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева.
В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины.
Ранее ВС РФ сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР. За сутки также уничтожены в воздухе четыре самолета Су-24 и 19 украинских беспилотников.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов