В Минобороны России сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников силами ПВО ВКС

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Как сообщает Министерство обороны России, средствами противовоздушной обороны ВКС РФ за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка.

Также, по данным оборонного ведомства, вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань в Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева.

В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины.

Ранее ВС РФ сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР. За сутки также уничтожены в воздухе четыре самолета Су-24 и 19 украинских беспилотников.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов