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«Мста-С» в деле: кадры боевых стрельб артиллеристов ВВО в Бурятии

05:50 29.03.2022
Всего было задействовано свыше 500 военнослужащих, а также до 100 единиц военной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), которые дислоцируются в Республике Бурятия, приняли участие в учениях с применением боевой стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» на полигоне «Сосновый Бор».

В ходе боевых учений поражались одиночные и групповые высокоманевренные цели прямой наводкой с закрытых огневых позиций. Военнослужащие выполнили более 100 задач по ведению огня с применением технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов и продемонстрировали высокие практические навыки управления огнем, слаженность действий при выборе, занятии, оборудовании и маскировке огневых позиций.

Ранее сообщалось, что экипажи ракетных катеров соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота поразили ракетами «Москит» морскую цель, имитирующую корабль условного противника в акватории залива Петра Великого в ходе военных учений.

Материал подготовили: Кирилл Ховрин, Виталий Музыка.

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