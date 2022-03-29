«Мста-С» в деле: кадры боевых стрельб артиллеристов ВВО в Бурятии

Всего было задействовано свыше 500 военнослужащих, а также до 100 единиц военной техники.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), которые дислоцируются в Республике Бурятия, приняли участие в учениях с применением боевой стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» на полигоне «Сосновый Бор».

В ходе боевых учений поражались одиночные и групповые высокоманевренные цели прямой наводкой с закрытых огневых позиций. Военнослужащие выполнили более 100 задач по ведению огня с применением технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов и продемонстрировали высокие практические навыки управления огнем, слаженность действий при выборе, занятии, оборудовании и маскировке огневых позиций.

Ранее сообщалось, что экипажи ракетных катеров соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота поразили ракетами «Москит» морскую цель, имитирующую корабль условного противника в акватории залива Петра Великого в ходе военных учений.

Материал подготовили: Кирилл Ховрин, Виталий Музыка.