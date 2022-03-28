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Залп «Москитов»: кадры учений ракетных катеров ТОФ в заливе Петра Великого

06:48 28.03.2022
В практическом учении были задействованы ракетные катера «Р-298» и «Р-29», осуществлявшие стрельбу по надводной цели крылатыми ракетами «Москит».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи ракетных катеров соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) поразили ракетами «Москит» морскую цель, имитирующую корабль условного противника в акватории залива Петра Великого.

Ракетная катерная ударная группа (РКАУГ) в составе четырех ракетных катеров вышла в море для проведения учебно-боевых упражнений с отработкой организации нанесения совместного ракетного удара по кораблю условного противника.

В ходе практической части учения ракетные катера «Р-298» и «Р-29» отработали весь алгоритм нанесения ракетного удара с выполнением фактической ракетной стрельбы крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели.

Цель, находившаяся на расстоянии более 50 километров, была успешно поражена прямым попаданием. В ходе упражнения боевой подготовки израсходовано две ракеты. В роли «вражеского» корабля было задействовано плавучее судно-мишень.

Ранее «Звезда» показывала, как работает «Бук-М3» и «Небо-СВ» в специальной операции на Украине. Было уничтожено два «Байрактара», подлетавшие к позициям ВС РФ, для корректировки реактивной артиллерии Нацгвардии. Однако план противника провалился.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Андрей Работнов.

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