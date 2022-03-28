Минобороны России показало кадры марша подразделений ВДВ в Киевской области

В ходе движения были обнаружены разведывательный и боевой БПЛА националистов, по которым был открыт огонь.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Министерство обороны России

Министерство обороны России показало кадры марша подразделений ВДВ в Киевской области. Личный состав преодолел водный массив через наведенный понтонный мост и продолжил марш в назначенный район.

В ходе движения были обнаружены разведывательный и боевой беспилотники украинских националистов. По ним был открыт огонь.

МО РФ также продемонстрировало развертывание мобильного комплекса связи. Более месяца военные связисты ВДВ обеспечивают обмен информацией между подразделениями и пунктами управления в ходе специальной операции на Украине.

Ранее российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125.

Материал подготовили: Егор Левин, Андрей Работнов.