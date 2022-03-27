Армия Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода ударами высокоточных крылатых ракет. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков», - сказал он. Военачальник также рассказал, что высокоточным оружием большой дальности морского базирования был уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Пелесцкое, в 30 километрах юго-западнее города Киев. Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика