Депутат Шеремет не видит возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах, а также причины для проведения с киевским режимом переговоров.

© Фото: V Ictor, XinHua, Globallookpress

Киевские власти потеряли последнюю возможность сохранить целостность Украины. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет. Он считает, что сохранить страну в нынешних границах власти Киева не смогут, поскольку «время безвозвратно ушло».

«Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло. На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры», - заявил РИА Новости депутат.

По мнению Михаила Шеремета, на сегодняшний день стоит рассматривать возможность ведения переговоров с США, поскольку им выгодно затягивание конфликта и превращение Украины в выжженную землю.

Ранее бывший высокопоставленный американский дипломат заявил, что на Украине Соединенными Штатами проводится необъявленная России война. Час Фриман сказал, что администрация Байдена будет бороться с Россией «до последнего украинца».