В ГД РФ считают, что киевские власти упустили возможность сохранить целостность Украины
Киевские власти потеряли последнюю возможность сохранить целостность Украины. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет. Он считает, что сохранить страну в нынешних границах власти Киева не смогут, поскольку «время безвозвратно ушло».
«Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло. На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры», - заявил РИА Новости депутат.
По мнению Михаила Шеремета, на сегодняшний день стоит рассматривать возможность ведения переговоров с США, поскольку им выгодно затягивание конфликта и превращение Украины в выжженную землю.
Ранее бывший высокопоставленный американский дипломат заявил, что на Украине Соединенными Штатами проводится необъявленная России война. Час Фриман сказал, что администрация Байдена будет бороться с Россией «до последнего украинца».