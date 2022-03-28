В Минфине Японии констатировали о невозможности конфисковать резервы ЦБ РФ
В Японии заявили об отсутствии возможности конфискации хранящихся резервов Центробанка России. С таким заявлением выступил японский министр финансов Сюнъити Судзуки. Сообщается, что законодательство страны не предусматривает возможность изъятия резервов со счетов Банка Японии.
С таким заявлением министр Судзуки выступил в парламенте по вопросу замороженных резервов Центрального Банка России в связи с ситуацией вокруг Украины. Информацию приводит «Интерфакс».
Тем временем, японские власти ввели против России уже три пакета санкций. Таким образом, под ограничения попали порядка сотни компаний и почти два десятка частных лиц.
Ранее сообщалось, что Москва не намерена играть в эти игры. Ответ был максимально жестким: больше никаких переговоров по мирному договору, никакой совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Безвизовые поездки японцев на российские острова теперь тоже в прошлом.