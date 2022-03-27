Геополитические шахматы: как происходит подрыв гегемонии доллара США на энергетических рынках мира

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На мировой арене началась глобальная шахматная партия. Ставки высоки как никогда - полный отказ от доллара и подрыв гегемонии США на финансовых рынках. Первый ход сделала Саудовская Аравия, которую еще совсем недавно можно было назвать стратегическим партнером США.

Государство уже больше сорока лет торгует нефтью только за доллары и большую часть своих резервов держит в американской валюте. Но Вашингтон, после всех провалов своей внешней политики, перестал быть надежным союзником, а значит – нужна альтернатива, и государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже ведет переговоры с Китаем. Пекин извлечет немалую выгоду, если уговорит Эр-Рияд заключить соглашение о покупке нефти за юани.

Эр-Рияд уже вовсю вкладывает деньги в экономику Поднебесной. Саудиты договорились о строительстве нефтеперерабатывающего завода на северо-востоке Китая, общая стоимость проекта - больше десяти миллиардов долларов. НПЗ будет перерабатывать 300 тысяч баррелей в сутки - это колоссальный объем даже для мирового рынка нефти. Ключевой момент - завод будет перерабатывать не только саудовскую, но и российскую нефть, на которую в Китае продолжает расти спрос.

Как заявляют представители Saudi Aramco, Китай - ключевой потребитель нефти и краеугольный камень в их стратегии расширения в Азии. Пекин уже стал самым крупным торговым партнером Эр-Рияда, и связь двух стран только продолжает развиваться.

Саудиты объявили об инвестициях сразу после того, как и Эр-Рияд, и Абу-Даби отказались общаться с президентом США по вопросу наращивания нефтедобычи. Как сообщают американские журналисты, Джо Байден хотел добиться снижения цен на мировых рынках - но наследные принцы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов просто не подошли к телефону. Все это, как признают даже американские политики, свидетельствует о том, что Вашингтон теряет контроль над ситуацией.

Переговоры Пекина и Эр-Рияда о расчетах в юанях всерьез встревожили американцев. Вашингтон рассматривает возможность торговли нефтью за национальную валюту как угрозу своей национальной безопасности. Сделка между Китаем и Саудовской Аравией в одночасье выведет значительную часть мирового финансового рынка из-под доллара. Шахматная партия может превратиться в домино - другие страны, одна за одной, перейдут на национальные валюты во взаиморасчетах, увидев, насколько это выгодно.

«Роль доллара крайне важна для благосостояния нашей страны в практическом плане. Но сейчас мы видим начальный момент образования двух блоков, один будем возглавлять мы, второй - Китай. Нам придется привыкать к тому, что доллар - больше не бриллиант в короне мировой финансовой системы», - рассказывает помощник министра обороны США Элдбридж Колби.

США отвечать на своеволие Эр-Рияда и Пекина нечем. Поэтому инициатива снова на стороне Китая - и он делает следующий ход. Пекин обсуждает создание независимой международной финансовой системы со странами Евразийского экономического союза, в первую очередь с Россией. Таким образом появляется новый взаимовыгодный и автономный треугольник: Китай – Саудовская Аравия – Россия. И их связывают не политические мотивы, которые могут изменяться, а нечто гораздо более крепкое - экономические интересы. Все три страны уже готовы к постепенному уходу от долларовых расчетов в пользу юаня.

В глобальную партию против доллара включилась и еще одна из крупнейших мировых экономик - Индия. Нью-Дели и Москва завершают тестирование схемы расчетов в рупиях и рублях. Доллар и евро будут полностью исключены из торговли между двумя странами. Правительство Индии уже заявило о том, что их страна готова купить первую партию российской нефти даже в условиях санкций.

«Цены на нефть идут вверх из-за напряженной мировой обстановки. Но мы не допустим нехватки нефти в Индии из-за конфликта между Россией и Украиной. Для нас в приоритете интересы наших граждан. Потребности нашей страны будут удовлетворены», - говорит министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

Нью-Дели отказался осудить спецоперацию России на Украине и заявил, что проголосует против исключения нашей страны из большой двадцатки, если такое голосование вообще будет. А в минувший четверг стало известно, что Индия отказалась принимать британскую делегацию, которая должна была склонить ее к антироссийскому курсу.

Визит высокопоставленной делегации Великобритании во главе со спикером палаты общин сэром Линдси Хойлом в Индию был отменен в последнюю минуту.

Вместо британцев в Дели неожиданно для всех прилетел глава МИД Китая Ван И. К удивлению западных экспертов, Китай и Индия в ходе переговоров не стали перебрасываться обвинениями из-за приграничных конфликтов, а, наоборот, решили укреплять взаимное доверие и улучшать отношения. Индия и Китай, которые традиционно считаются геополитическими противниками, кажется, нашли общий язык.

«Китай не стремится к так называемой однополярной Азии, уважает традиционную роль Индии в регионе. Две самые большие страны Азии должны помогать друг другу развиваться, а не истощать энергию и силы друг друга. Некоторые силы, не будем их называть, стараются посеять семена раздора между Индией и Китаем», - поясняет Ван И.

Сбалансировать ситуацию попытался еще один союзник Вашингтона - Япония. Токио ввел против России уже три пакета санкций, под ограничения попали под сотню компаний и почти два десятка частных лиц. Но Москва показала, что играть в эти игры не намерена. Ответ был максимально жестким. Больше никаких переговоров по мирному договору, никакой совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Безвизовые поездки японцев на российские острова теперь тоже в прошлом.

Столь пристальное внимание Японии к России объясняется просто. Японские политики говорят про Москву и Киев - но имеют в виду Китай и Тайвань. Экономическая блокада и попытки изолировать Москву - это ещё и сигнал Китаю - что его будет ждать в случае эскалации.

В том, что эскалация в Тихоокеанском регионе все же будет, кажется, не сомневается уже никто. Угроза санкций не смогла удержать Россию от спецоперации - и было бы наивно думать, что она же удержит Пекин от возвращения Тайваня. К тому же ситуация вокруг острова развивается точно по украинскому сценарию. США накачивают Тайвань оружием, присылают своих инструкторов и поставляют беспилотники. А власти Тайваня заявляют, что практически в одиночку сдерживают ужасный и тоталитарный Китай.

Китайские официальные лица заявляют - Тайвань это неотъемлемая часть Китая и любые действия Пекина по отношению к нему - это внутреннее дело Поднебесной. Иностранное вмешательство здесь недопустимо. Прямо перед переговорами Си Цзиньпина и Джо Байдена, которые прошли на прошлой неделе, через Тайваньский пролив прошел китайский авианосец. Сигнал недвусмысленный - остров в ближайшее время вернётся в родную гавань.

Пекин хочет от Тайбэя только одного: чтобы тот перестал быть инструментом в американской игре против Китая. Москва хотела от Киева того же самого — чтобы Украина не играла в антироссийские игры, и тем более не превращалась в западный проект, антиРоссию. Терпение России кончилось, терпение Китая - кажется, на исходе.