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В США объявили лауреатов «Золотого глобуса»

Анна Касаткина
08:16 10.01.2022
Картина новозеландского режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса» удостоилось награды за лучшую драму.
В США объявили лауреатов «Золотого глобуса»
© Фото: Imagespace, KeystonePressAgency, globallookpress
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В США определили победителей премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стала картина новозеландского режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса».

Кэпмпион также удостоилась награды за лучшую режиссуру за свою работу.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала японская драма режиссера Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины». Приз в категории «Лучшая комедия/мюзикл» получил фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

Награда за лучшую мужскую драматическую роль досталась Уиллу Смиту, сыгравшему в биографии «Король Ричард». В номинации «Лучшая женская роль в драме» победительницей стала Николь Кидман («Быть Рикардо»). Эндрю Гарфилд («Тик-так-бум») и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») наградили за лучшую мужскую и женскую роль в комедии/мюзикле.

Лучшим драматическим сериалом назвали «Наследники», лучшим комедийным - «Хитрости». «Энканто» студии Disney признали лучшим анимационным фильмом.

Награда за лучшую музыкальную композицию в кино досталась Билли Айлиш (No Time To Die в боевике «Не время умирать»). Лучшей оригинальной музыкой стал саундтрек к «Дюне» композитора Ганса Зиммера.

Церемония вручения «Золотого глобуса» прошла в 79-й раз. Из-за репутационных проблем она состоялась в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн, список победителей организаторы опубликовали на сайте и в соцсетях премии.

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