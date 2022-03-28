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В Росморречфлоте рассказали о текущем состоянии судна, получившего пробоину в Черном море

Марина Крижановская
07:37 28.03.2022
В качестве причины полученной пробоины указывается не очень прочная конструкция судна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tobias Veser, imageBROKER, Globallookpress
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Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко в комментарии «Звезде» сообщил о текущем состоянии аварийного судна, получившего пробоину в акватории Черного моря. По его информации, в настоящий момент теплоход «Омский-205» буксируется в район укрытия.

«В 16:10 27 марта от СУДС (Служба управления движения судов) получена информация о том, что теплоход «Омский-205» получил пробоину в районе машинного отделения, находясь в юго-западной части Керченского пролива. Было дано распоряжение и направлен к месту пребывания аварийного судна спасатель «Демидов». <...> Вечером вчера спасатель, прибывший к аварийному судну, взял его на буксир, и в настоящее время идет на буксире в район укрытия. Пока ситуация находится под контролем. На борту аварийного судна находится 12 человек. Работают водоотливные насосы. <...> Предпринимаются действия, чтобы еще поддать на аварийное судно электропитание», - рассказал пресс-секретарь Росморречфлота.

Алексей Кравченко добавил, что «спасатели и экипаж работают над устранением этого поступления воды».

«Информация полученная от оперативного дежурного, - это волна как источник этой пробоины. Штормовая волна, удар волны. Все-таки это теплоход,<...> не очень прочное судно», - подытожил пресс-секретарь Росморречфлота.

Немногим ранее сообщалось, что российский сухогруз, находящийся в акватории Черного моря недалеко от полуострова Крым, подал сигнал бедствия. Пресса информировала, будто бы находится в 2,5 милях от мыса Такиль.

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