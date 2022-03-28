«Бук-М3» и «Небо-СВ»: как работает контроль неба в специальной операции на Украине

«Звезда» рассказывает, как умная аппаратура и профессиональные кадры следят за безопасностью в небе в ходе спецоперации на Украине.

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Для них использованные элементы ЗРК «Бук» - вовсе не отработанный и бесполезный материал, а предмет коллекционирования. Такая традиция есть не у всех, но узнав о ней от старших товарищей, молодые зенитчики тут же ее перенимают.

Заглушки от ракет, которые поразили цели ребята собирают. Говорят, будет кубок. Из него выпьют - за Победу. Но, судя по результативности их стрельбы, наберется целый сервиз.

Владимир, вместе со своим расчетом уничтожил два «Байрактара», которые подлетали к нашим позициям для корректировки реактивной артиллерии Нацгвардии. Однако план противника провалился. Командование высоко оценило действия офицера. Владимиру выручили медаль «За воинскую доблесть». В условиях современной войны, боевые дроны - непростая цель даже для профессионалов.

«Беспилотный летательный аппарат, во-первых, практически не движется - его сложно отличить от местных предметов. А, во-вторых, отметка на индикаторах настолько мала, что порой ее даже с трудом можно разглядеть, для того чтобы взять ее на сопровождение», - отметил заместитель командира батареи Владимир.

Отличать турецкий «Байрактар» и украинскую «Лелеку», допустим, от птиц зенитчики научились безошибочно.

Один расчет ЗРК может работать сразу с двумя пусковыми установками. Соответственно и целей вести и уничтожить может также две. На разной высоте, разном удалении, разной скорости. Вот тот дальний "Бук" - фактически робот. Может находиться как рядом с головной машиной, так и на удалении в полкилометра.

Радиолокационную станцию «Небо СВ» зенитчики называют своими глазами. Она позволяет отслеживать обстановку в радиусе 380 километров и без затруднений отражать контратаки противника в частотном диапазоне.

«Были использованы помехи, с чем станция благополучно борется, перенастраивается и, соответственно, выдается информация о воздушной обстановке на вышестоящий командный пункт», - указал начальник расчета радиолокационной станции Руслан.

Умная аппаратура не оставит незамеченными ни залпы РСЗО, ни запуск ракеты «Точка У», ни вражескую авиацию. Руслан, начальник расчета ЗРК «Бук», награжден медалью «За воинскую доблесть». Данные, которые он передал, позволили сбить шесть беспилотников ВСУ.

А вот и пример молниеносной реакции другого комплекса противовоздушной обороны. Одно из подразделений ПВО, находящихся неподалеку, уничтожает с помощью ЗРК «Тор» очередную цель.

Отвлечься от службы помогают письма школьников с благодарностями. Сегодня их доставили военнослужащим.

«Дорогой солдат! Пишу тебе с благодарностью, хочу сказать тебе за то что каждый день я спокойно сплю, хожу в школу, в принципе живу с мирным небом над головой», - зачитал один из военнослужащих.

А еще помогает поэзия. В редкие минуты отдыха это лучшая разрядка для мозга.

«Подругам она улыбается весело. Подруги ответят и тут же обидятся… Красивая женщина - это профессия, А все остальное - сплошное любительство!», - процитировал заместитель командира батареи Владимир.

Впрочем, времени на лирические отступления остается совсем немного, как бы сильно ни хотелось думать о прекрасном. Расчеты зенитчиков несут дежурство в круглосуточном режиме.