В сопровождении боевых вертолетов: кадры движения колонны МТО в Черниговской области

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В условиях сложной боевой обстановки в ходе спецоперации на Украине летчики ВС РФ совершают боевые вылеты на сопровождение подразделений группировки войск, гуманитарных конвоев и колонн материально-технического обеспечения.

Сейчас очередная колонна военной техники движется по Черниговской области. В ее составе танки, заправщики, инженерная техника и грузовики с боеприпасами. Колонна движется на передовую для укрепления российский позиций. Ее сопровождают вертолеты.

«Полеты мы максимально стараемся производить безопасными, проходят полеты у нас также на предельно малой высоте. По сопровождению колонн, мы, соответственно, максимальную безопасность обеспечиваем как для экипажа, так и для самой колонны», - сказал летчик-штурман ВС РФ.

Также осуществляется доставка грузов, продовольствия и боеприпасов подразделениям на передовой, на удаленных точках и на постах наблюдения.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Минобороны России опубликовало еще несколько подлинных документов, приказов и секретных шифрограмм 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины о планировавшемся в начале марта нападении на Донецк и Луганск.

Материал подготовили: Константин Исаев, Виталий Музыка.