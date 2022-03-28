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Неделю назад поселок Верхнеторецкое было отбито у вооруженных формирований Украины, которые месяц терроризировали жителей, угрожали и грабили. Украинские военные прятались в жилых домах, а на улицы выходили прикрываясь пожилыми людьми.

«Тяжко и страшно. Ждали вас все время... как Бога», - призналась местная жительница Зинаида Папаева.

Теперь пожилых и инвалидов из разоренных и побитых домов буквально на руках эвакуируют офицеры ДНР. Несмотря на то, что Верхнеторецкое освобождено и зачищено, находиться там не безопасно. Село националисты обстреливают из «Градов». Накануне снаряды пробили стены и крышу школы.

«Противник начал хаотично стрелять по частному сектору. Верхнеторецкое разрушили на 60 процентов. Работают сюда реактивными снарядами... Вчера также сюда фосфором работали ночью по частному сектору - пытаются зажечь», - описал командир штурмового мобильного отряда с позывным «Седой».

В учебных классах с начала февраля располагался штаб ВСУ. Его же они и бомбят в надежде на то, что теперь там базируются ополченцы Донбасса. Но народная милиция не задержалась в селе и прошла еще полтора километра вперед. А вот в подвалах школы оставались женщины и дети.

Отступая из Верхнеторецкого, украинские боевики уничтожали плоды собственной пропаганды - стреляли по школьной библиотеке. Здесь, кстати, сохранились откровенно пропагандистские материалы. Например, в книге «Агент Н» рассказывается, что в 2014 году Кремль совершил злостный захват украинских территорий. В книге для одиннадцатиклассников «защитник Отчизны» рассказывается о тактике ведения боя, и о том, как выдирать чеку от гранаты.

Пока дети восемь лет учились по методике новой европейской идеологии Украины, во дворах их домов все это время окапывались националистические батальоны. Вооруженные силы Украины для устройства укреплений клали песок в несколько слоев, заливали блиндажи бетоном. Чтобы разбить такую конструкцию войскам Народной милиции ДНР приходилось в одну и ту же точку бить десятками минометных снарядов.

В результате молниеносного наступления Народной милиции буквально разорван на части украинский танк Т-72, ликвидировано 70 боевиков. Осталось лишь прочесать все лабиринты окопов. Кстати, на одном из земельных участков их вообще нет - это усадьба украинского судьи.

Служитель Фемиды платил деньги командованию вооруженных сил Украины за то, чтобы их подчиненные не мародерили его имущество. Кроме того, он разрешал отдыхать в помещениях его усадьбы. В то время, пока солдаты резервисты и наемники стреляли с передовой по позициям вооруженных сил ДНР, их командиры отдыхали в сауне.

Чуть выше по улице ВСУ организовали наблюдательный пункт. Здесь сидели наводчики 25-й бригады из Днепропетровска. В ней 18 лет назад служил Владимир «Призрак». Теперь новые командиры подразделения - его враги. И сегодня офицер срывает с украинских боевых позиций последний флаг, напоминающий о том, кто еще недавно бесчинствовал в Верхнеторецком.

«Мы боремся здесь за свое. За свою землю, за нашу... Мы здесь, с нами сила, мы победим», - заявил офицер народной милиции ДНР с позывным «Призрак».

Ранее стало известно, что с начала спецоперации 387 украинских военных добровольно перешли на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.