В стране и мире В Народной милиции ДНР рассказали, сколько военнослужащих ВСУ перешли на сторону республики Андрей Аркадьев В настоящее время идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку. Продолжаются мероприятия по зачистке Верхнеторецкого. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: С начала спецоперации 387 украинских военных добровольно перешли на сторону Донецкой Народной Республики, сообщается а Telegram-канале пресс-служба Народной милиции ДНР. «С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 34 украинских националиста, семь огневых точек, два бронетранспортера, одну БМП. Захвачены две БПМ, один танк и два грузовых транспортных средства», - говорится в сообщении. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Министерство обороны России показало кадры объективного контроля уничтожения зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВСУ высокоточным ракетным вооружением в Киевской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика