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Преодоление водной преграды и уничтожение БПЛА: кадры действий ВДВ в Киевской области

05:01 28.03.2022
Два вражеских БПЛА - разведывательный и боевой - были уничтожены в результате действий ВДВ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Личный состав подразделений ВДВ преодолел водный массив с помощью наведенного понтонного моста и продолжил марш в назначенный район в Киевской области. В ходе движения были обнаружены разведывательный и боевой беспилотный летательный аппараты националистов, по которым был открыт огонь.

«В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй – разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища», – рассказал командир боевой машины Алексей.

Минобороны России также продемонстрировало развертывание мобильного комплекса связи. Более месяца военные связисты ВДВ обеспечивают обмен информацией между подразделениями и пунктами управления в ходе специальной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Минобороны России опубликовало еще несколько подлинных документов, приказов и секретных шифрограмм 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины о планировавшемся в начале марта нападении на Донецк и Луганск.

Материал подготовили: Андрей Работнов, Виталий Музыка.

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