Байден заявил, что политика США не направлена на смену власти в РФ
США не исключает возможности очной встречи президентов РФ и Америки, заявил Байден.
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Вашингтон не имеет планов по смене власти в России. Об этом заявил президент США Джозеф Байден журналистам в Белом доме.
«Я просто выражал свое возмущение», — заявил Байден.
По его словам, очная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не исключается в Вашингтоне, но перспектива организации переговоров зависит от повестки дня.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, прозвучавшие в Варшаве, вызывают в Кремле тревогу.