МО РФ: спасенные из Мариуполя рассказали, как националисты забрасывали гранатами подвалы с детьми и женщинами

По сообщению военного ведомства, украинские неонацисты забрасывали подвалы города гранатами, зная, что там находятся женщины и дети.

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Украинские неонацисты намеренно забрасывали гранатами подвалы Мариуполя, где находились женщины и дети. Об этом сообщает начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о расстреле из минометов украинскими националистами очередей у пунктов выдачи помощи в пригороде Харькова. Согласно сообщению, в результате обстрела три человека погибли, более 10 получили ранения.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.