МО РФ: в составе ВСУ действуют подразделения с символикой Третьего рейха

© Фото: Serhii Hudak Keystone Press Agency Globallookpress

Для Украины стали нормой геноцид и террор по отношению к собственному народу. Такое мнение в ходе брифинга выразил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также добавил, что руки нацизму по всей территории Украины развязала всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Евросоюза.

«Только здесь воинские подразделения с символикой третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований с задачей уничтожения всего, что не соответствует их бесчеловечным понятиям», - сказал Мизинцев.

Напомним, что начальник НЦУО РФ сообщал о найденных в Мариуполе телах мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами. Михаил Мизинцев отмечал, что неонацисты намеренно забрасывали женщин и детей гранатами, зная об их нахождении в подвалах.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как войска ДНР вырывают Мариуполь из рук украинских националистов. Штурм города близится к завершению. На окраинах люди уже вышли на улицы. В центре же стрельба не прекращается ни на минуту.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.