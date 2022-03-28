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МО РФ: в Мариуполе нашли тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными нацистскими символами

21:37 28.03.2022
Как отметил начальник НЦУО РФ, в Мариуполе неонацисты намеренно забрасывали женщин и детей гранатами, зная об их нахождении в подвалах.
МО РФ: в Мариуполе нашли тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными нацистскими символами
© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в подвалах зданий в Мариуполе, которые были освобождены от украинских националистов, были найдены тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами. По его словам, спасенные из Мариуполя также подтвердили, что неонацисты знали о нахождении женщин и детей подвалах, намеренно забрасывая их гранатами.

«В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», - сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Также начальник НЦУО РФ сообщил, что в составе украинских вооруженных сил действуют подразделения с символикой Третьего рейха. По словам Мизинцева, для Украины стал нормой террор и геноцид собственного народа.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. 

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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