ЦБ РФ рекомендовал банкам пересчитать валютную ипотеку по курсу на 18 февраля

Согласно заявлению ЦБ РФ, на момент 1 февраля 2022 года непогашенными оставались 2 011 ипотечных кредитов в иностранной валюте, задолженность по ним составляла 16,64 млрд рублей.

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Банк России рекомендовал банкам по заявлениям заемщиков до 31 мая конвертировать валютную ипотеку в рублевую по официальному курсу на 18 февраля.

Как отмечается в заявлении регулятора, в первую очередь банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым соблюдаются несколько условий.

«Остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату; кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жилье - единственное в собственности заемщика в РФ; просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней», - перечисляет Цетробанк РФ условия.

Как говорится в заявлении, этим критериям соответствуют порядка 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте.

«На 1 февраля 2022 года непогашенными оставались 2 011 ипотечных кредитов в иностранной валюте, задолженность по ним составляла 16,64 млрд рублей (0,14% портфеля жилищных кредитов). В основном это кредиты, выданные до 2014 года», - сообщает Банк России.

Ранее в Центробанке России сообщали, что с 21 марта возобновляются торги на Московской бирже облигациями федерального займа (ОФЗ). По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор также собирается покупать их сам.