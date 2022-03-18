В ЦБ заявили о возобновлении торгов ОФЗ на Мосбирже с 21 марта

Центральный банк РФ будет постепенно возобновлять торги на Московской бирже: в понедельник откроются торги облигациями федерального займа (ОФЗ), при этом регулятор будет покупать их сам. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров Центробанка в пятницу.

«Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа», - заявила глава ЦБ.

Как сообщает Набиуллина, Банк России сам будет покупать эти облигации, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность в этом сегменте в период возобновления торгов.

«Операции будут проводить в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности», - уточнила Набиуллина.

После стабилизации ситуации на финансовых рынках ЦБ планирует полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние этой операции на денежно-кредитную политику.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что россияне стали возвращать в банки деньги, которые недавно забрали со своих вкладов. По словам главы ЦБ, деньги с вкладов сейчас возвращаются обратно.