МО РФ: в районе Мариуполя сбит Ми-8, предназначенный для командиров «Азова»*

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В районе города Мариуполь на Украине, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов»*. Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат», - добавил официальный представитель МО РФ.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о фейковых звонках россиянам мужского пола, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военкомат. Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что МО не вызывает и не собирается вызывать в военные комиссариаты россиян, пребывающих в запасе.

* На территории РФ в отношении «Азова» возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.