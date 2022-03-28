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МО РФ: в районе Мариуполя сбит Ми-8, предназначенный для командиров «Азова»*

19:08 28.03.2022
Как сообщает военное ведомство, вертолет предназначался для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов»*.
МО РФ: в районе Мариуполя сбит Ми-8, предназначенный для командиров «Азова»*
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В районе города Мариуполь на Украине, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов»*. Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат», - добавил официальный представитель МО РФ.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о фейковых звонках россиянам мужского пола, в которых голос автоответчика сообщал о вызове в военкомат. Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что МО не вызывает и не собирается вызывать в военные комиссариаты россиян, пребывающих в запасе.

* На территории РФ в отношении «Азова» возбуждены уголовные дела. 

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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