Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки
За сутки российская авиация и силы противовоздушной обороны сбили пять украинских самолетов. Были поражены четыре бомбардировщика Су-24 в Черниговской области и один истребитель Су-27 в Донецкой области.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, еще два в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также Конашенков сообщил об уничтожении в воздухе пяти украинских ракет РСЗО «Смерч». Всего за сутки 27 марта были поражены 36 военных объектов Украины.
Кроме этого, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении 1 713 украинских танков и других боевых бронированных машин за все время специальной военной операции.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов