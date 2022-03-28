МО РФ: авиация и ПВО сбили в воздухе два Су-24 и Су-25 украинской армии

Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один беспилотник ВСУ.

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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны и авиация сбили в воздухе два самолета Су-24 в Житомирской области и один самолет Су-25 в Донецкой области. По его словам, также в районе Чернобаевки сбит один украинский беспилотник.

«Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 - западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 - над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области», - отметил Конашенков в ходе брифинга.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в Житомирской области с населенных пунктах Ушомир и Веселовка высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.