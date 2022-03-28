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МО РФ: в Житомирской области ракетами «Калибр» уничтожены крупные склады боеприпасов

19:08 28.03.2022
По словам представителя Минобороны РФ, с данных складов осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Житомирской области с населенных пунктах Ушомир и Веселовка высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева», - сказал Конашенков на брифинге.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской заявил, что ВСУ лишились практически всех организованных резервов. По его словам, вся трофейная техника и захваченное вооружение передаются подразделениям народных республик Донбасса.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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