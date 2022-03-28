Курс доллара впервые с 1 марта опустился ниже 92 рублей

По данным Московской биржи, курс рубля вырос по отношению к основным валютам 28 марта.

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Курс рубля вырос по отношению к основным валютам в ходе торгов 28 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным ТАСС, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта. По данным Мосбиржи, на 17.26 по московскому времени курс доллара составляет 91,1 рубля.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что за один доллар в России дают 200 рублей. Такую оговорку глава США допустил во время выступления в Варшаве по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.