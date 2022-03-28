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Патрушев назвал спецоперацию ВС РФ ответной реакцией на преступные действия Киева по отношению к Донбассу

Алексей Курильченко
16:05 28.03.2022
По словам секретаря Совбеза РФ, Украина готовила атаку на ДНР и ЛНР.
Патрушев назвал спецоперацию ВС РФ ответной реакцией на преступные действия Киева по отношению к Донбассу
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Специальная операция Вооруженных сил России на Украине является ответной реакцией на преступные действия Киева по отношению к Донбассу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отметив, что это было своевременной и упреждающей мерой, так как Украина готовила атаку на Донецкую и Луганскую народные республики.

«Была создана серьезная угроза жизням четырех миллионов граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик... Проводимая специальная военная операция стала лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к этим республикам, своевременной и упреждающей мерой», - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри.

Ранее Патрушев заявил, что добиваться нейтрального статуса Украины, не допустив возможности ее вступления в НАТО, нужно на деле. По его словам, стремление стать постоянно нейтральным государством, не участвовать в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие закреплено в Декларации о государственном суверенитете Украины.

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