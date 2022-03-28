Песков заявил, что переговоры делегации РФ и Украины в Стамбуле, вероятно, пройдут завтра

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что делегации сегодня отправляются в Турцию.

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Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле могут состояться завтра. Вероятность того, что процесс начнется сегодня, невелика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня они (переговоры. - Прим. ред.) вряд ли продолжатся. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти», - сказал Песков журналистам.

Ранее глава делегации от России Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев постепенно сближают переговорные позиции по второстепенным вопросам, но по главным политическим темам фактически топчутся на месте.