Патрушев заявил о необходимости на деле добиваться нейтрального статуса Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что добиваться нейтрального статуса Украины, не допустив возможности ее вступления в НАТО, нужно на деле. По его словам, стремление стать постоянно нейтральным государством, не участвовать в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие закреплено в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году.

«Поэтому необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО», - цитирует РИА Новости слова Патрушева с совещания по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт того, что Украина не войдет в НАТО. Украинский лидер указал, что власти «слышали про якобы открытые двери, но услышали также, что туда не войти».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.