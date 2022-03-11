Без паники: в Госдуме рассказали о способах преодоления последствий введенных против РФ санкций

Если раньше введенные против нашей страны санкции были, в основном, уделом экономистов, то на этой неделе последствия ограничений на себе ощутили десятки миллионов россиян. В отдельных регионах, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, продукты питания подорожали почти вдвое. Хотя официально инфляция составила чуть более двух процентов, но и это рекордный показатель с кризиса 1998 года.

За тем, чтобы не было картельного сговора, следит Федеральная антимонопольная служба. Ее глава Максим Шаскольский сегодня выступил с докладом в Госдуме.

«Запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами», - сообщил Шаскольский.

Чтобы инфляция не ударила по наименее защищенным категориям населения, рост цен на хлеб, сахар и продукты из так называемого борщевого набора предлагают ограничить на уровне пяти процентов. В России высокая доля импортных семян и племенного поголовья. А вот запасов топлива в стране хватает. И в ФАС говорят, что цены на бензин в ближайшее время даже могут упасть.

Еще одна серьезно увеличившаяся статья расходов - бытовая техника. Здесь главным врагом в Госдуме называют панику, которая и подстегивает спрос, а следовательно и разгоняет инфляцию.

Из России уходят многие крупные западные компании. Символично, что на этой неделе формально о приостановке работы заявил «Макдональдс», с приходом которого в Россию, как считается, и хлынул приток иностранных инвестиций.

«Особо я не любитель "Макдональдса", я любитель хорошей русской народной кухни... Заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь. Но только завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены. Вот такой подход», - высказал свою точку зрения председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Объяснили в Госдуме и механизм национализации. Если компания на четверть принадлежит иностранцам из числа так называемых недружественных государств, и она больше не хочет работать в России, то активы такой компании вначале передадут под внешнее управление, а затем продадут. При условии сохранения не меньше 2/3 рабочих мест.

На фоне сообщений о дискриминации наших соотечественников за границей в «Справедливой России» предлагают упростить получение гражданства тем, кто говорит на русском и у кого хотя бы один из родителей родился в СССР, а в крайних случаях предоставлять даже политическое убежище. С потенциальной утечкой мозгов за границу в Госдуме предлагают бороться довольно необычным образом: объявить амнистию для тех, кто находится в заключении по экономическим статьям, при условии, что человек переступил закон впервые.

Против России развернута самая настоящая война, уверены в парламенте. Поэтому и отвечать нужно соответствующим образом. На груди некоторых из депутатов сегодня буква Z - как знак поддержки российских военнослужащих на Украине.

Законодатели подчеркивают, что в России ни в коем случае не идет речь об отказе от рыночной экономики. Здесь не хотят возвращения дефицита и столь популярного в Советском Союзе черного рынка. Но в то же время и без поддержки государства сегодня не обойтись. Уже на завтра намечено еще одно внеплановое заседание Госдумы.