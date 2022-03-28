Лавров заявил, что CША и их сателлиты объявили тотальную гибридную войну РФ

По мнению главы российского дипломатического ведомства, цель этой гибридной войны - подорвать внутриполитическую стабильность в РФ.

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Соединенные Штаты и их сателлиты объявили Российской Федерации тотальную гибридную войну, ее целью является подрыв внутриполитической стабильности в РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нам объявлена прямым текстом тотальная гибридная война. Цель не скрывается - разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, задвинуть нас, как они прямо заявляют, на обочину международной жизни», - передает слова главы МИД РФ РИА Новости.

Как сообщает Сергей Лавров, Запад в отношениях с Российской Федерацией дошел до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.

Ранее министр иностранных дел России заявил о том, что страны Запада в отношениях с РФ дошли до конфискации имущества, презрения свободы слова и нарушений норм международного общения.