Лавров заявил, что Запад в отношениях с Россией дошел до государственного бандитизма

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В отношениях с Россией западные страны дошли до конфискации имущества, презрения свободы слова, нарушения норм международного общения. Такие действия министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как государственный бандитизм.

«Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права. Доходит до прямого государственного бандитизма - конфискации частной собственности, - и отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере», - заявил Лавров на заседании партии «Единая Россия».

Ранее Лавров заявил, что у России имеется огромное количество партнеров, об изоляции страны речи не идет. Он отметил, что страна активно сотрудничает со странами Азии, Африки, Латинской Америки и многими другими.