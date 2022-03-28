Лавров заявил, что об изоляции России речи не идет из-за большого количества партнеров

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У России имеется огромное количество партнеров, об изоляции страны речи не идет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

«Что касается изоляции, никакой изоляции нет... У нас партнеров огромное количество и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Азии в целом, в Африке, в Латинской Америке... У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами, и конечно же среди этих организаций Африканский союз и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и многие другие», - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что российские дипломаты, в отличие от западных коллег, всегда стремятся основывать свои шаги исключительно на фактах. Примером этого может послужить ситуация, когда РФ представила на Совбезе документы о наличии на Украине военных биологических лабораторий, созданных и оперируемых Пентагоном.