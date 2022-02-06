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Массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин произошло на западе МКАД

Марина Крижановская
09:54 06.02.2022
Сообщается, что движение осуществляется по двум полосам.
Массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин произошло на западе МКАД
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В воскресенье на Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие на 61-ом километре. Уточняется, что в ДТП попали грузовые и легковые автомобили. Два человека пострадавшие.

Приводится информация, что на месте аварии работают оперативные службы. Движение происходит по двум полосам из пяти.

«На 61-м километре внутренней стороны МКАД (перед развязкой с Рублевским шоссе) произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин», - сообщается информация столичного Департамента транспорта в Telegram-канале.

Ранее были опубликованы кадры демонтажа обрушившегося на Горьковском шоссе пешеходного моста. Обрушение произошло на 30-ом километре автодороги. По данным МЧС России, грузовик, двигавшийся по трассе, допустил самопроизвольный подъем кузова, который зацепил конструкцию и обрушил ее. 

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