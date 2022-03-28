«Ждали вас все время»: о чем говорят жители освобожденного Верхнеторецкого в ДНР

Теперь пожилых и инвалидов из разоренных и побитых домов буквально на руках эвакуируют офицеры ДНР. Несмотря на то что Верхнеторецкое освобождено и зачищено, находиться там небезопасно. Село украинские националисты обстреливают из «Градов». Накануне снаряды пробили стены и крышу школы.

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Пятьдесят восемь мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск. На линии огня находится и поселок Верхнеторецкое. Силы Народной милиции его освободили, но украинские националисты продолжают наносить удары по населенному пункту. Сейчас в Верхнеторецком работает наш корреспондент Станислав Иващенко. Он пообщался с жителями и побывал в доме местного судьи, который командиры радикалов превратили в базу отдыха.

Этот националист ликвидирован при попытке сбежать от правосудия. Он переоделся в гражданскую одежду и, притворившись мирным, хотел покинуть Верхнеторецкое. Село неделю назад было отбито у вооруженных формирований Украины, которые месяц терроризировали жителей, угрожали и грабили.

«Тяжко и страшно, и ждали вас все время, и ждали вас, дэнээровцев, как Бога», - призналась местная жительница Зинаида Папаева.

Украинские военные прятались в жилых домах, а на улицы выходили, прикрываясь пожилыми людьми. Осколком в спину был смертельно ранен мужчина. Санитары ВСУ ему даже не помогли дойти до дома.

«Попросили помощи у военных, пришлите медиков, отец раненый. "Сейчас пришлем!" Ну и прислали с ПТУРом, начали стрелять. Украинцы? А кто ж еще? Конечно, украинцы! Ходили тут, кричали: "Слава Украине!"», - рассказала местная жительница Ольга Викторовна.

Теперь пожилых и инвалидов из разоренных и побитых домов буквально на руках эвакуируют офицеры ДНР. Несмотря на то что Верхнеторецкое освобождено и зачищено, находиться там небезопасно. Село украинские националисты обстреливают из «Градов». Накануне снаряды пробили стены и крышу школы.

«Противник начал хаотично стрелять по частному сектору. Верхнеторецкое разрушен на 60%. Работают сюда реактивными снарядами. Вот буквально лежит снаряд - по школе они били. Вчера также сюда фосфором работали ночью по частному сектору, пытаются зажечь», - заметил командир штурмового мобильного отряда ДНР с позывным Седой.

В учебных классах с начала февраля располагался штаб ВСУ. Его же они и бомбят в надежде на то, что теперь там базируются ополченцы Донбасса. Но Народная милиция не задержалась в селе и прошла еще полтора километра вперед. А вот в подвалах школы оставались женщины и дети.

«Вот такие укрепления натовского образца обустраивали Вооруженные силы Украины. Клали песок в несколько слоев, заливали блиндажи бетоном. Чтобы разбить такую конструкцию, войскам Народной милиции ДНР приходилось в одну и ту же точку бить десятками минометных снарядов», - прокомментировал корреспондент.

В результате молниеносного наступления Народной милиции буквально разорван на части украинский танк Т-72, ликвидировано 70 боевиков. Осталось лишь прочесать все лабиринты окопов. Кстати, на одном из земельных участков их вообще нет - это усадьба украинского судьи.

Служитель Фемиды платил деньги командованию Вооруженных сил Украины за то, чтобы их подчиненные не мародерили его имущество. Кроме того, разрешал отдыхать в помещениях его усадьбы. В то время пока солдаты-резервисты и наемники стреляли с передовой по позициям Вооруженных сил ДНР, их командиры отдыхали в сауне.

Чуть выше по улице ВСУ организовали наблюдательный пункт. Здесь сидели наводчики 25-й бригады из Днепропетровска. В ней 18 лет назад служил Владимир с позывным Призрак. Теперь новые командиры подразделения - его враги. И сегодня офицер срывает с украинских боевых позиций последний флаг, напоминающий о том, кто еще недавно бесчинствовал в Верхнеторецком.

«Мы боремся здесь за свое. За свою землю, за нашу. Хочу передать привет в Курскую область. Мы здесь, с нами сила, мы победим», - сказал Призрак.

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