Изрешеченный джип: корреспондент показал машину ОБСЕ, которая пыталась покинуть Мариуполь

После того как очередной район города освобождают, на дорогах выставляют блокпосты. Народная милиция проверяет документы, осматривает машины. Особое внимание мужчинам призывного возраста. Украинские военные ежедневно пытаются покинуть город в гражданской одежде.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ровно месяц в Мариуполе нет связи. Многие люди не видели своих родных, живущих в других районах. Жители Мариуполя рассказывают, как украинские военные использовали людей в качестве «живого щита», а объекты инфраструктуры - как огневые точки. В этом убедился корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

«Во дворах стояли танки и "Хаммеры" их. Со дворов стреляли, выгоняли», - рассказала жительница Мариуполя Алла Николаевна.

Пока ехали по городу несколько километров, насчитали максимум дюжину уцелевших окон. Пострадало 90% жилого фонда, половина города не подлежит восстановлению. Вдоль дорог уничтоженные автомобили и военная техника.

Проспект Металлургов, фактически центр Мариуполя. Еще два дня назад здесь были ожесточенные бои. Сейчас ВСУ скрываются на «Азовстали». До металлургического предприятия менее двух километров.

Сколько там точно осталось украинских военных, сказать сложно. Кто-то говорит о пяти тысячах. ВСУ укрепляло там позиции годами. Наступление со стороны Вооруженных сил России ведется круглосуточно.

Экипаж Т-72 после перезарядки направляется в сторону «Азовстали». Командир экипажа Андрей Селигеев неоднократно был в местах, где националисты держали оборону.

«В основном на перекрестках сидят в высотках. Снайперы поверху работают, с РПГ - понизу. В гражданку переодеваются», - прокомментировал Селигеев.

После того как очередной район города освобождают, на дорогах выставляют блокпосты. Народная милиция проверяет документы, осматривает машины. Особое внимание мужчинам призывного возраста. Украинские военные ежедневно пытаются покинуть город в гражданской одежде.

«Точно так же стояли на перекрестке. Приказ был все машины проверять. Машина не останавливалась. Пришлось стрелять. Когда остановили - изъяли "Мухи", РПГ, гранаты», - заметил военнослужащий ДНР с позывным Студент.

Пытались покинуть город и члены миссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. В центре Мариуполя мы обнаружили автомобиль ОБСЕ. Машина бронирована. Толстенные стекла. Лобовое выдержало попадание. Причем надписи заклеены. Пытались покинуть город незаметно.

У реки люди набирают воду. Ровно месяц в городе нет не только электричества и связи, но и воды. Регулярно привозят гуманитарную помощь. Желающих очень много.

Большинство украинских боевиков зажато в промышленном секторе. Штурмовые группы освобождают квартал за кварталом, вытесняя националистов в сторону «Азовстали». По которому активно работает артиллерия.