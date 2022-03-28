Армия Армия Армия

Изрешеченный джип: корреспондент показал машину ОБСЕ, которая пыталась покинуть Мариуполь

Тимур Шерзад
Олег Лавров
12:58 28.03.2022
После того как очередной район города освобождают, на дорогах выставляют блокпосты. Народная милиция проверяет документы, осматривает машины. Особое внимание мужчинам призывного возраста. Украинские военные ежедневно пытаются покинуть город в гражданской одежде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Ровно месяц в Мариуполе нет связи. Многие люди не видели своих родных, живущих в других районах. Жители Мариуполя рассказывают, как украинские военные использовали людей в качестве «живого щита», а объекты инфраструктуры - как огневые точки. В этом убедился корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

«Во дворах стояли танки и "Хаммеры" их. Со дворов стреляли, выгоняли», - рассказала жительница Мариуполя Алла Николаевна.

Пока ехали по городу несколько километров, насчитали максимум дюжину уцелевших окон. Пострадало 90% жилого фонда, половина города не подлежит восстановлению. Вдоль дорог уничтоженные автомобили и военная техника.

Проспект Металлургов, фактически центр Мариуполя. Еще два дня назад здесь были ожесточенные бои. Сейчас ВСУ скрываются на «Азовстали». До металлургического предприятия менее двух километров.

Сколько там точно осталось украинских военных, сказать сложно. Кто-то говорит о пяти тысячах. ВСУ укрепляло там позиции годами. Наступление со стороны Вооруженных сил России ведется круглосуточно.

Экипаж Т-72 после перезарядки направляется в сторону «Азовстали». Командир экипажа Андрей Селигеев неоднократно был в местах, где националисты держали оборону.

«В основном на перекрестках сидят в высотках. Снайперы поверху работают, с РПГ - понизу. В гражданку переодеваются», - прокомментировал Селигеев. 

После того как очередной район города освобождают, на дорогах выставляют блокпосты. Народная милиция проверяет документы, осматривает машины. Особое внимание мужчинам призывного возраста. Украинские военные ежедневно пытаются покинуть город в гражданской одежде.

«Точно так же стояли на перекрестке. Приказ был все машины проверять. Машина не останавливалась. Пришлось стрелять. Когда остановили - изъяли "Мухи", РПГ, гранаты», - заметил военнослужащий ДНР с позывным Студент.

Пытались покинуть город и члены миссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. В центре Мариуполя мы обнаружили автомобиль ОБСЕ. Машина бронирована. Толстенные стекла. Лобовое выдержало попадание. Причем надписи заклеены. Пытались покинуть город незаметно.

У реки люди набирают воду. Ровно месяц в городе нет не только электричества и связи, но и воды. Регулярно привозят гуманитарную помощь. Желающих очень много.

Большинство украинских боевиков зажато в промышленном секторе. Штурмовые группы освобождают квартал за кварталом, вытесняя националистов в сторону «Азовстали». По которому активно работает артиллерия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:23 В стране и мире
Песков заявил, что переговоры делегации РФ и Украины в Стамбуле, вероятно, пройдут завтра
10:10 Армия
Видео
Минобороны России заявило о 19 уничтоженных украинских беспилотниках за сутки
10:07 Армия
Видео
Группировка ВС РФ вклинилась на два километра в оборону 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
07:37 В стране и мире
Видео
В Росморречфлоте рассказали о текущем состоянии судна, получившего пробоину в Черном море
05:38 Армия
Видео
Смертоносные ловушки: как российские саперы разминируют Волноваху и Мариуполь
Популярное
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.