Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордного уровня

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Рейтинг одобрения деятельности Джозефа Байдена на посту президента США упал до рекордно низкого уровня в 40 процентов. Об этом сказано в опросе, проведенном телеканалом NBC News.

«Рейтинг работы Байдена среди всех взрослых, участвовавших в опросе, составляет 40 процентов, которые одобряют его работу, и 55 процентов, которые не одобряют его работу», - сказано в отчете.

По словам социолога Республиканской партии, одобрение деятельности президента не может опуститься до 40 баллов, «если только вы не напрягли свою собственную базу».

Ранее сообщалось, что бывший американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что нынешняя администрация Белого дома виновна в высокой инфляции в Соединенных Штатах, резком росте цен на бензин и в «убийстве американской мечты»