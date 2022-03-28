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«Я видела его горящим»: жительница Мариуполя о гибели своих мужа и сына во взрыве при эвакуации

Егор Левин
14:00 28.03.2022
Ирина пострадала только из-за того, что пыталась спасти родных, непосредственно взрыв не нанес ей сильных травм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жительница Мариуполя Ирина рассказала «Звезде» о своей трагедии: когда они с семьей пытались эвакуироваться в Бердянск, чтобы обезопасить себя от обстрелов ВСУ и нацбатальонов, рядом с ними по непонятной причине взорвалась машина. Пылающий кузов накрыл собой супруга и 14-летнего сына Ирины. Они сгорели заживо.

«Мы хотели эвакуироваться в Бердянск, потому что там не было боевых действий. Мы хотели просто спокойной жизни. Мимо нас проезжала посторонняя машина, я не знаю, что произошло, она взорвалась. Я пыталась спасти своего сына, я видела его горящим, он тянул ко мне руки, он кричал, но я ничего не смогла сделать», - рассказала женщина.

Сама Ирина пострадала только из-за того, что пыталась спасти родных, непосредственно взрыв не нанес ей сильных травм.

«Он так мало успел пожить, у него были огромные планы на жизнь», - со слезами вспоминает она сына.

Что делать дальше, женщина не представляет. В первую очередь ей необходимо похоронить сына и мужа. Ирина надеется, что сможет получить тела родственников как можно скорее.

«Надеюсь, их как можно скорее привезут и я смогу предать их земле», - сказала она.

Ранее еще один житель Мариуполя, Николай Клочков, чью дочь убило, а жену ранило при обстреле со стороны ВСУ и нацформирований, рассказал «Звезде» о зверствах, творящихся ими в отношении мирного населения.

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