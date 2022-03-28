«Один держит автомат, второй бьет»: житель Мариуполя об издевательствах «Азова»*

Как сказал Николай Клочков, ВСУ и нацбатальоны относятся к мирному населению очень жестко и угрожают расправами.

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Житель Мариуполя Николай Клочков, чью дочь убило, а жену ранило при обстреле со стороны ВСУ и нацформирований, рассказал «Звезде» о зверствах, творящихся ими в отношении мирного населения. 7 марта ничего не подозревающие мужчина и его семья оказались в эпицентре внезапной бомбежки.

«Мы возвращались всей семьей домой, и нас накрыли бомбы. Мимо домов, возле подъездов мы уже шли. Жену очень сильно ранило, дочка погибла, осколок в сердце. Она умерла в больнице», - рассказал мужчина.

Как вспоминает Николай, бомбы продолжали и продолжали падать и тогда, когда он уже тянул жену в ближайшее убежище. По его словам, в месте бомбежки не было российских военнослужащих, следовательно, украинская сторона целенаправленно обстреливала мирное население. Мужчина отметил, что ВСУ никак не оповещали население и об организованных для выхода гуманитарных коридорах.

«Нас, наоборот, не выпускали, не давали выехать из города. Расстреливали машины. Я видел, как расстреливали, с упора. В машине находились дети, девчонка своим телом закрывала ребенка и кричала: “Что вы делаете!”», - вспоминает Клочков.

Он подчеркнул, что ВСУ и нацбатальоны в целом относились к мирному населению очень жестко, угрожали расправой.

«”Азовцы”, да. Они меня избили ни за что: у нас тогда выключили свет, и мы просто хотели купить поесть. Остановился “Азов”, спрашивает, что вы тут делаете. Мы объясняемся, что пытаемся купить сигарет. Один держит на меня автомат, второй меня бьет. Разбили мне нос, потом сели в машину и уехали», - рассказал мужчина.

Ранее жительница Мариуполя Галина Черникова рассказала «Звезде» в рамках спецпроекта «#Материалы следствия» о пытках, которым ее подвергали бойцы нацбатальона «Азов»*. Девушку задержали в 2017 году по ложному доносу и обвинили в госизмене, и начали проводить допросы на базе батальона.

* на территории РФ в отношении «Азова» возбуждены уголовные дела.