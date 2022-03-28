Минюст РФ включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

Отмечено, что решение было принято «на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти».

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Министерство юстиции России расширило список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Таким образом, теперь в него включено немецкое СМИ Deutsche Welle. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

«28 марта 2022 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)», - опубликована данная информация на сайте Минюста России.

Отмечается, что «данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти».

В начале февраля сообщалось, что Россия прекращает спутниковое и иное вещание Deutsche Welle. Эта мера стала ответной на запрет вещания на территории Германии канала RT DE.