Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство девушки в Мариуполе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство девушки в Мариуполе. По данным следствия, тело погибшей нашли в помещении, которое занимали бойцы украинского батальона «Азов»*.
«По имеющимся данным, украинские националисты из батальона "Азов"* долгое время издевались над девушкой, жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.
Бастрыкин поручил проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований. Согласно заявлению СК, в городе Изюм на Украине военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ.
* На территории РФ в отношении «Азова» возбуждены уголовные дела.