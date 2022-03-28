Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство девушки в Мариуполе

Бастрыкин поручил проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований. Согласно заявлению СК, в городе Изюм на Украине военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ.

«По имеющимся данным, украинские националисты из батальона "Азов"* долгое время издевались над девушкой, жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/20223281326-VOevD.html&date=2022-03-28 13:26:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.