Песков назвал чушью слухи о «законе о невозвращенцах»

В Сети стала распространяться информация, что покинувших Россию на фоне спецоперации на Украине будут якобы лишать гражданства.

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Слухи о том, что в России якобы разрабатывается «закон о невозвращенцах», который предусматривает аннулирование гражданства РФ для покинувших страну, является чушью. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

«Это полная чушь и вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», - сказал Песков журналистам.

Ранее в Сети стала распространяться информация о якобы разработке закона, который предусматривает лишение гражданства РФ лиц, которые покинули страну на фоне проведения спецоперации на Украине.

Также Песков заявил, что заявления президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, прозвучавшие в Варшаве, вызывают в Кремле тревогу. Дальнейшие слова главы Белого дома планируется внимательно отслеживать.