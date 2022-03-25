Мединский заявил, что Москва и Киев топчутся на месте в политических вопросах

По словам главы российской делегации, переговоры с Киевом в режиме видеоконференцсвязи шли всю неделю.

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Москва и Киев постепенно сближают переговорные позиции по второстепенным вопросам, но по главным политическим темам фактически топчутся на месте. Об этом заявил помощник президента, глава делегации от России Владимир Мединский.

«Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу, в режиме видеоконференцсвязи, и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте», - сказал Мединский.

Ранее помощник президента отметил, что без демилитаризации, денацификации Украины, без признания официальным Киевом Крыма и Донбасса заключение договора вообще маловероятно.

Мединский отметил, что Украина ограничена в принятии самостоятельных решений и по любым вопросам вынуждена советоваться с третьими странами. Москва с сожалением констатирует это, так как большого оптимизма подобное положение дел не внушает, напомнил глава российской делегации.