Суд разрешил россиянам использовать Facebook* и Instagram* для незапрещенной деятельности

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Тверской суд Москвы в своем решении о запрете деятельности Facebook* и Instagram* уточнил, что гражданам РФ не запрещено пользоваться этими социальными сетями. При этом речь идет только о не запрещенной законом деятельности. Также сообщается, что решение суда не распространяется на работу мессенджера WhatsApp.

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», - говорится в документе на сайте суда.

Ранее, 21 марта, Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram*. Согласно вердикту, решение вступает в законную силу с момента оглашения. Сторона обвинения объяснила блокировку социальных сетей нарушениями законных прав россиян. Так, Instagram* проигнорировал и не удалил 4,5 тысячи фейков о российской специальной военной операции на Украине.

* Facebook, Instagram, Meta - организации, признанные экстремистскими на территории России.