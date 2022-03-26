Клишас заявил об отсутствии наказания за наличие аккаунтов в Facebook* и Instagram*

По его словам, пользователям VPN преследование тоже не грозит: в законе ответственность за это не прописана.

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Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил, что владельцам акций Meta* не угрожает уголовное преследование. Кроме того, по его словам, за наличие страниц в Facebook* и Instagram* никаких санкций в отношении граждан и юрлиц не предусмотрено.

«С чем могут быть действительно сложности, это с перечислением средств, включая рекламу. Я бы воздержался от такого рода действий. Потому что сейчас практически это финансирование экстремистской организации», - объяснил Клишас в интервью РБК.

Кроме этого он отметил, что у него самого нет ни акций Meta*, ни страниц в Facebook* и Instagram*.

«Но, честно говоря, я бы все-таки от этих акций избавился, если бы у меня были такой компании», - подчеркнул Клишас.

Также он отметил, что пользователям VPN преследование тоже не грозит: в законе ответственность за это не прописана.

В понедельник, 21 марта, Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram*. Согласно вердикту, решение вступает в законную силу с момента оглашения. Сторона обвинения объяснила блокировку социальных сетей нарушениями законных прав россиян. Так, Instagram* проигнорировал и не удалил 4,5 тысячи фейков о российской специальной военной операции на Украине.

Напомним, компания Meta*ранее сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией.

* Организации признаны экстремистскими на территории России