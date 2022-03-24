Лавров объяснил, почему представители стран Запада «не балуют» фактами

Когда Россия предъявила на Совбезе документы о биолабораториях США, представитель Штатов вместо того, чтобы дать какие-то объяснения, назвал заявления Москвы ложными.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты, в отличие от западных коллег, всегда стремятся основывать свои шаги исключительно на фактах. Примером этого может послужить ситуация, когда РФ представила на Совбезе документы о наличии на Украине военных биологических лабораторий, созданных и оперируемых Пентагоном.

«Мы просто предъявили в Совете Безопасности документы, где стоят подписи представителей агентства по уменьшению угрозы Пентагона, занимающиеся военными программами, где написаны те направления работы, которые осуществлялись и которые явно имеют отнюдь не безобидный характер», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

В ответ на это представитель США вместо того, чтобы объяснить, как происходило формирование таких лабораторий, чем они там занимались, заявил, что все это ложь, обратил внимание Лавров.

«Вот, собственно говоря, это один из многочисленных примеров, которые могут объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые фактами “не балуют”... Будьте честными и всегда отвечайте за свои слова», - заявил министр.

Ранее в МИД РФ заявляли, что данные по биологическим лабораториям на Украине подтверждают обоснованность претензий к Соединенным Штатам и их союзникам на территории СНГ по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).