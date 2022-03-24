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Лавров объяснил, почему представители стран Запада «не балуют» фактами

Анна Назайкина
Россина Бодрова
14:39 24.03.2022
Когда Россия предъявила на Совбезе документы о биолабораториях США, представитель Штатов вместо того, чтобы дать какие-то объяснения, назвал заявления Москвы ложными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты, в отличие от западных коллег, всегда стремятся основывать свои шаги исключительно на фактах. Примером этого может послужить ситуация, когда РФ представила на Совбезе документы о наличии на Украине военных биологических лабораторий, созданных и оперируемых Пентагоном.

«Мы просто предъявили в Совете Безопасности документы, где стоят подписи представителей агентства по уменьшению угрозы Пентагона, занимающиеся военными программами, где написаны те направления работы, которые осуществлялись и которые явно имеют отнюдь не безобидный характер», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

В ответ на это представитель США вместо того, чтобы объяснить, как происходило формирование таких лабораторий, чем они там занимались, заявил, что все это ложь, обратил внимание Лавров.

«Вот, собственно говоря, это один из многочисленных примеров, которые могут объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые фактами “не балуют”... Будьте честными и всегда отвечайте за свои слова», - заявил министр.

Ранее в МИД РФ заявляли, что данные по биологическим лабораториям на Украине подтверждают обоснованность претензий к Соединенным Штатам и их союзникам на территории СНГ по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). 

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